Воронеж, 26 декабря, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Несколько многоэтажных домов остались без отопления и горячей воды в Воронеже из-за отключения оборудования на ТЭЦ, сообщили в пресс-службе компании «Квадра» вечером 26 декабря.

Анна Кумицкая, ИА REGNUM Зима в Воронеже

«На ТЭЦ-2 произошло отключение оборудования из-за повреждения кабельной линии. У части домов Коминтерновского района, запитанных от станции, снижены параметры по теплоснабжению и горячей воде. Теплотрассы на циркуляции. На месте работают специалисты по восстановлению электропитания оборудования», — уточнили в пресс--службе.

Сроки ликвидации аварии не известны. Точное число оставшихся без отопления жилых домов также не называется. Отметим, что в Воронеже температура наружного воздуха составляет около — 10 градусов, в ночь на 27 декабря — до — 17 градусов.