Минск, 26 декабря, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Для Белоруссии, которая уже привыкла к санкциям Запада, нет ничего нового в этом вопросе. Об этом 26 декабря заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт в интервью телеканалу ОНТ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

«Вернемся к тому давлению, которое оказывалось и оказывается на нашу страну, — отметила она. — Хотя мы уже где-то и привыкли жить в таких условиях, и в санкциях для нас нет ничего нового. Но нужно постоянно реагировать».

Эйсмонт добавила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в этом плане постоянно «держал руку на пульсе».

Как передавало ИА REGNUM, ранее директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук не исключил, что Запад может устроить провокацию в Белоруссии во время референдума по конституции республики.