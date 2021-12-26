Элиста, 26 декабря, 2021, 20:44 — ИА Регнум. В Элисте доступны все виды антиковидной вакцины. Об этом сообщается на сайте республиканской больницы имени Жемчуева.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«В медучреждении имеются вакцины: ГамКовидВак («Спутник V»), КовиВак, ЭпиВакКорона и «Спутник Лайт», — уточнили в лечебном учреждении.

Прививочный кабинет в больнице имени Жемчуева работает с 8:30 до 19:30 по будним дням с перерывом на обед.