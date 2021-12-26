Ростов-на-Дону, 26 декабря, 2021, 20:15 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону увеличили количество троллейбусов на муниципальном маршруте №17. Это связано с ростом пассажиропотока, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Mosgortrans.ru Троллейбус

Теперь маршрут, связывающий центральный рынок и микрорайон Стройгородок, будут обслуживать на три единицы транспорта больше. Также уточнено время работы троллейбусов.

«В целях увеличения провозной способности жителей микрорайонов Военвед и Стройгородок количество троллейбусов на данном маршруте увеличено до пяти единиц в будние и четыре единицы в выходные дни», — уточнили в администрации.

Курсировать по маршруту троллейбусы будут с 06:00 до 23:00.