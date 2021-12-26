Москва, , 20:11 — REGNUM Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о «больших моральных проблемах» в связи с требованием Евросоюза к Москве вернуть почти 300 млрд евро из-за политики импортозамещения.

Россия и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«ЕС, который ввел экономические санкции против России, добивается компенсации от России за ее контрмеры (программу импортозамещения). Он обвиняет Москву в «нелегальной дискриминации» против европейских товаров! Вы можете в это поверить? Большие моральные проблемы», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, как утверждают в ЕС, своей политикой импортозамещения российская сторона якобы «дискриминировала» товары из Европы на указанную сумму. Также указывается, что в ВТО согласились рассмотреть это спор, который, вероятно, станет одним из наиболее крупных по цене в организации.

ЕС пожаловался на три меры России, предпринятые ею в рамках политики импортозамещения: «дискриминационную оценку заявок на госзакупки», требования получения предварительных разрешений и национальные квоты при государственных закупках.