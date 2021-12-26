Элиста, 26 декабря, 2021, 20:02 — ИА Регнум. В северных районах Калмыкии 27 декабря ожидается снегопад. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Зима

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис под Новый год — трансляция о природных бедствиях»

Согласно прогнозу Калмыцкого гидрометцентра, 27 декабря в ряде территорий ожидаются небольшие, и умеренные осадки в виде снега, дождя и мокрого снега. По северу местами — снегопад. Прогнозируется туман, гололёд, налипание мокрого снега. Порывы ветра местами будут достигать 13−16 метров в секунду.

В ночные часы в Калмыкии похолодает до — 7 градусов (по северу), в дневные часы воздух прогреется до +7 градусов (по югу).