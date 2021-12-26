Калуга, 26 декабря, 2021, 19:34 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 191 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 26 декабря. Днём ранее, 25 декабря, в регионе было зарегистрировано 187 случаев заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 64 тыс. 370 человек, 60 тыс. 197 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 184 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией