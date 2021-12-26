Неклиновский район, Ростовская область, , 19:05 — REGNUM В Ростовской области произошло ещё одно смертельное ДТП, причиной которого стала летняя резина в условиях непогоды. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 26 декабря.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария случилась примерно в 16:50 мск на трассе Ростов — Таганрог в Неклиновском районе. Предположительно, водитель ВАЗ-2106 допустил занос автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris. Известно, что отечественный автомобиль был укомплектован летней резиной.

В результате столкновения водитель ВАЗ-2106 и его пассажирка скончались на месте происшествия. Водитель иномарки доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.