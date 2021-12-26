Ханты-Мансийск, 26 декабря, 2021, 18:40 — ИА Регнум. В Югре сотрудников магазинов обязали показывать покупателям QR-коды или другой документ, подтверждающий ковид-безопасность. Соответствующее постановление подписала губернатор Наталья Комарова.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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Также это касается сотрудников сферы услуг. Предъявить требуемое они должны по первой просьбе клиента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре выявили уже 95 033 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 88 344 пациента, а 1951 человек скончался от COVID-19.