Варшава, , 18:34 — REGNUM Провокационные надписи на стенах Костела Святого Креста в Варшаве (Польша) оставили после себя вандалы в на 25 декабря, сообщает портал Wpolityce.pl.

Как сообщил глава ассоциации патриотических сил «Марш независимости» Роберт Бонкевич, содержание надписей («здесь будет техно» и «светское государство») указывают на деятельность левых активистов.

«Левацкая Барбария не спит!» — написал он в Twitter, передает ИА Красная Весна.

Летом 2020 г. по Польше прошла волна актов вандализма в отношении католических храмов на фоне протестов против запрета абортов. Помимо католических святынь тогда атакам подвергались и антифашистские памятники.