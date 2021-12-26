Ханты-Мансийск, 26 декабря, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В Югре 25 декабря зафиксировали 186 случаев заражения коронавирусом. Эти сведения приводит окружной оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В 18 случаях медики диагностировали пневмонию. Ещё у 166 обнаружили признаки ОРВИ.

Всего в регионе зафиксировали уже 95 033 случая заражения. Выздоровели 88 344 человека. А 1951 пациент скончался от COVID-19.