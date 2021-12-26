Челябинск, 26 декабря, 2021, 18:13 — ИА Регнум. В Челябинской области 26 декабря ограничили движение на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Метель

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Причинами названы снегопады и метель. Ограничение действует с 1548-го по 1796 километр. Оно касается такси, грузовиков и пассажирских автобусов и продлится до 9:00 по местному времени 27 декабря.

МЧС рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок по этому участку. Как сообщало ИА REGNUM, также из-за непогоды участки некоторых трасс закрыли в Оренбургской области.