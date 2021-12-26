Новосибирск, 26 декабря, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Вылетевший из Новосибирска сегодня, 26 декабря, самолёт S7 совершил аварийную посадку в Самаре. На борту находилось почти 80 пассажиров и три члена экипажа.

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«При заходе на посадку рейса S75031 Новосибирск — Самара сработала сигнализация неисправности управления передней стойкой шасси. Экипаж выполнил необходимые процедуры, борт благополучно приземлился в аэропорту Самары в 14:44 (время местное) и самостоятельно выполнил руление к месту стоянки», — сообщили редакции «НГС Новости» в пресс-службе авиакомпании S7.

Отмечается, что никто не пострадал. Самолёт прошёл техническое обслуживание в аэропорту Самары и готов к полётам.