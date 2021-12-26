Новосибирск, , 17:57 — REGNUM В Новосибирске сегодня днём, 26 декабря, новосибирец на Toyota Fortuner сбил 37-летнего мужчину с шестилетним ребёнком на перекрестке. Они переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, сообщает издание «НДН. Инфо» со ссылкой на ГИБДД.

Пешеходный переход

Отмечается, что мужчина и его сын были доставлены в больницу.

Уточняется, что во время ДТП водитель заворачивал с улицы Сакко и Ванцетти на Кирова. Обстоятельства происшествия устанавливаются.