Пермь, 26 декабря, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В Пермском крае 25 декабря обнаружили ещё 545 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 157 743 инфицированных. 207 граждан госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Выздоровели 138 849 пациентов. А скончались от COVID-19 уже 7374 человека.