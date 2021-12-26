Кызыл, 26 декабря, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В Туве свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом составляет 45,4% из 240 коек. Об этом сообщил минздрав региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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Уточняется, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 157 709 человек. Полный курс вакцинации прошли 97 138 человек.

При этом в лабораториях проведено 607 ПЦР-исследований.