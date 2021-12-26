Челябинск, 26 декабря, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В Челябинской области 25 декабря зафиксировали ещё 519 случаев заражения коронавирусом. Среди них один школьник, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе обнаружили уже 144 318 заразившихся. Из них выздоровел 134 201 пациент.

Больных COVID-19 насчитывается в регионе 2909 человек. А скончались от этого заболевания уже 5896 граждан.