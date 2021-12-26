Новосибирск, 26 декабря, 2021, 16:34 — ИА Регнум. В новосибирском посёлке Венгерово на центральной площади рухнула главная ёлка. Об этом сообщили местные жители.

tpsdave Новогодняя елка

«Хорошо, что никого не убило, а рядом Дом культуры, куда ходят дети», — рассказала жительница посёлка Юлия Бух редакции «Вести Новосибирск».

Очевидица уточнила, что новогоднее дерево упало 23 декабря — в день, когда должно было состояться её открытие.

Отмечается, что ёлку уже восстановили, но теперь возле неё нет ни фигур, ни горок.