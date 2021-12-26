Новосибирск, , 16:25 — REGNUM В Новосибирске пожарные и спасатели помогли специалистам минприроды и волонтёрам сделать новогоднюю открытку из снега на льду. Поздравление горожане могут увидеть на озере котлована «Горский».

Новогодняя открытка из снега на льду в Новосибирске ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

Таким образом организаторы акции хотели обратить внимание на экологические проблемы Новосибирской области — чистоту рек, сохранение водных ресурсов и охрану окружающей среды.

Над новогодней открыткой трудились около 20 человек — пожарные, спасатели, инспекторы ГИМС, сотрудники минприроды, волонтеры и все желающие. На её создание ушло три часа. За это время участники создали картинку с изображением елки и символа региона — соболя. Открытка получилась более 50 метров в длину.