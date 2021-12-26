Москва, , 15:44 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ноты для Запада после запуска ракеты «Циркон» становятся более убедительными.

«Ну, будем надеяться, ноты таким образом становятся более убедительными», — рассказал он в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что 24 декабря был произведен успешный пуск гиперзвуковой ракетной системы «Циркон».

"Это наша новейшая ракета, которая работает и по морю, и по морским, и по наземным целям. Испытания были проведены успешно и безупречно», — сказал он, добавив, что «это большое событие в жизни страны и значительный шаг в повышении безопасности России».