Москва, 26 декабря, 2021, 14:32 — ИА Регнум. «Хартия», «Национальная инжиниринговая корпорация», «Инновации света». Об этих и других проектах, которые развивает российский предприниматель Игорь Чайка.

Фото из личного архива Игорь Чайка

Новации на службе следствия

В октябре 2021 года АО «Национальная инжиниринговая корпорация» (АО «НИК») объявило о намерении создать — в содружестве с предприятиями «Ростеха» — совершенно уникальный продукт, программно-аппаратный комплекс, умеющий автоматически собирать и анализировать из открытых источников данные для предупреждения, расследования и сбора доказательной базы по высокотехнологичным, так называемым киберпреступлениям.

АО «НИК» позиционирует себя как «центр компетенций в области технологического трансфера лучших мировых практик и проектных решений», основная задача которых — минимизировать капитальные расходы на создание и переоснащение высокотехнологичных предприятий, а также снизить последующую стоимость эксплуатации. Основные виды деятельности — разработка, адаптация и внедрение программно-аппаратных комплексов в оборонной, аграрной, фармацевтической промышленности, а также в энергетическом секторе. Основная причина повышенного интереса СМИ — личность учредителя и председателя совета директоров компании.

Его зовут Чайка Игорь Юрьевич, он родился 13 декабря 1988 года в Иркутске, в семье первого заместителя областного прокурора Юрия Чайки. Сейчас Чайку-старшего знают как бывшего министра юстиции независимой России, который впоследствии 15 лет был генеральным прокурором страны. Это родство и помогало, и мешало Игорю: до сих пор все его бизнес-проекты рассматриваются сквозь призму влияния отца.

Когда Юрий Яковлевич Чайка уже был членом правительства, его младший сын (старший брат Артем старше Игоря на 13 лет) поступил в Институт международного частного права, входящий в структуру Московской государственной юридической академии имени Кутафина. Но вопреки желанию Чайки-старшего ни прокурором, ни вообще практикующим юристом так и не стал.

Молодые электрики

Еще находясь на старших курсах, Игорь вместе с друзьями попробовал себя в предпринимательстве — основал действующую и поныне компанию «Инновации света». Она удачно зашла на рынок — получила ряд подрядов на монтаж электрических систем в Новороссийске, а затем и в Москве. Самыми значимые победы на торгах — в борьбе за право оформить декоративное освещение двух известных мостов — Крымского и Новоспасского. Для получения такого портфолио пришлось поступиться прибылью: 20 миллионов рублей за несколько технически сложных систем освещения в столице не обеспечили огромного дохода, но привлекли к компании повышенное внимание СМИ — в том числе, опять же, из-за фамилии учредителя.

В 2013 он стал советником губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на общественных началах, тесно с ним общался и рассматривался как кандидат на должность заместителя главы правительства региона, кураторы культуры и спорта, туризма и молодёжной политики. По словам самого Чайки, еще в 2014 году он склонялся к тому, чтобы принять это предложение, но летом 2015 года принял окончательное решение — покинул пост советника и сосредоточился на бизнес-проектах. С тех пор он входил и входит в составы в несколько рабочих групп и комиссий, стал членом Координационного совета «Деловой России», бизнес-послом «Деловой России» на территории Молдовы и Приднестровья, председателем Общественного совета при Россотрудничестве.

В 2021 был награжден медалью Россотрудничества «За укрепление мира, дружбы и сотрудничества» — за осуществление значимых проектов по поддержке соотечественников и участие в планировании, организации и проведении гуманитарных, научных и культурных акций Российской Федерации.

Диверсификация: транспорт, жилье, продукты

К тому времени первые успехи пришли к новому бизнес-проекту Чайки и партнеров — компании «Аква Солид». Она сейчас контролирует более 50% АО «Бетэлтранс» — крупного производителя шпал, имеющего долгосрочный контракт с РЖД. В содружестве с немецкими партнерами «Белэлтранс» в 2017 году создал в Саратовской области передовое предприятие, производящее высокотехнологичные клеммы рельсовых скреплений Skl 30, которые обеспечивают максимально мягкий ход железнодорожных составов. В III квартале 2021 года было запущено новое производство полимерных деталей рельсовых скреплений.

Но Чайка изначально делал ставку на диверсификацию активов — в условиях турбулентности 2014−17 годов это было особенно актуально. В строительном бизнесе он контролирует молодую компанию «Архплей Девелопмент» — небольшой столичный девелопер начал с проекта ЖК «Барклая 6» на западе Москвы, а также приобрел перспективный участок на юго-востоке столицы.

Основанный на волне импортозамещения проект «Русский экспорт» консолидировал и организовывал транспортировку российских продовольственных товаров в Китай. Здесь Игорь Чайка рассчитывал применить институтские знания, тема его дипломной работы — «Основы правового регулирования российских инвестиций за рубежом на примере Китая и Германии». Однако сказалась упомянутая выше турбулентность, и когда сильный удар по бизнесу нанес локдаун 2020 года, Чайка вышел из капитала компании.

Экологическая деятельность

Для человека, интересующегося бизнес-новостями, но не погруженного в них, имя все еще очень молодого предпринимателя ассоциируется в первую очередь с компанией «Хартия» — крупным оператором по обращению с бытовыми и промышленными отходами.

«Хартию» основал в 2012 году бизнес-партнер Игоря Юрьевича Александр Цуркан; сам Чайка вошел в капитал позже.

На данный момент «Хартия» является крупнейшим или одним из крупнейших операторов по обращению с отходами в России: она работает в Москве и Подмосковье, а также Тульской, Ярославской, Владимирской областях. Суммы контрактов — десятки миллиардов рублей, сроки окончания действия договоров приближаются к 2030 году, и все это делает «Хартию» в принципе одной из самых стабильных частных компаний в стране.

Вокруг «Хартии» предприниматель постепенно выстраивает целую экосистему. Так, он стал совладельцем ООО «Промышленный экологический оператор» (ПЭО), претендующего на значимые роли в утилизации малоопасных отходов Москвы и области, а вскоре через ПЭО основал ООО «Национальная экологическая корпорация». В марте 2021 долю в компании купила дочка «Ростеха».

Другое

В 2016 году Игорь Юрьевич учредил Благотворительный фонд содействия развитию казачьей станицы Бриньковская имени своего прадеда, казачьего сотника Михаила Чайки.

В 2017-м «Хартия» стала одним из крупнейших участников проекта «Добрые крышечки», существующего в России уже пять лет. Принцип проекта: участники собирают завинчивающиеся пластиковые крышечки от бутылок с жидкостями, сдают их в пункты приёма, откуда те поступают на заводы по переработке. Завод оплачивает собранный материал по рыночной цене благотворительному фонду, который осуществляет целевую помощь детям с ограниченными возможностями (на момент написания статьи собирают вертикализатор для Маши с Кубани, подробности на сайте проекта). За время существования проекта собрано более 350 тонн крышек — при среднем весе 1,9 г это почти 200 миллионов штук.

Интересным получился опыт бизнесмена в сфере культуры — в 2019 году он спродюсировал 12-минутный фильм «Архангел Михаил» на мотивы одноименной песни Григория Лепса о последних минутах жизни военнослужащего, освобождающего заложников.

Екатерина Вяльцева