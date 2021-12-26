Элиста, 26 декабря, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19, сообщает региональный оперштаб 26 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Всего в Калмыкии от COVID-19 скончались 724 пациента.

ИА REGNUM ранее сообщало, что эпидемическая ситуация в Калмыкии оценивается как стабильная. За сутки подтверждено 13 заражений коронавирусом, выздоровели ещё 18 пациентов.