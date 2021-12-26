Вашингтон, 26 декабря, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В общем объёме выработки электроэнергии в США в 2020 году на долю возобновляемых источников энергии впервые пришлось более 20%. Об этом свидетельствует отчёт Управления энергетической информации США (EIA).

Зеленая энергетика

По данным EIA, в 2020 году возобновляемые источники энергии, включая ветряные, гидроэлектрические, солнечные станции, а также топливо из биомассы и геотермальные системы, произвели рекордные для США 834 миллиарда киловатт-часов (кВт⋅ч). В общем объёме выработки доля возобновляемых источников достигла 21%.

Возобновляемые источники впервые в истории США обошли по объёму выработки атомную и угольную энергетику (790 млрд кВт⋅ч и 774 млрд кВт⋅ч соответственно). Большая часть выработки электроэнергии в США пришлась на природный газ (1617 млрд кВт⋅ч).

В отчёте EIA отмечается, что выработка электроэнергии на угле в США достигло пика в 2016 млрд кВт⋅ч в 2007 году. Уголь оставался крупнейшим источником электроэнергии до 2016 года.

В 2021 году наблюдался кратковременный рост производства электроэнергии на угле. По итогам текущего года уголь вновь станет вторым по объёму выработки источником энергии, однако ситуация вновь изменится в 2022 году.