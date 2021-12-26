Барнаул, 26 декабря, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 26 декабря, протестированы за сутки 4549 человек, выявлены 468 новых носителей. Это на шесть человек меньше, чем накануне, а тестов сделано на 3857 меньше.

Кладбище

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Про прежнему не публикуется суточное число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало больше на 65 за сутки (всего 5329). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 23 628 (+30 за сутки) и 83 627 (+420 за сутки) соответственно.

Сократилось число тяжелобольных: 499 (-15 за сутки) и количество подключённых к аппаратам ИВЛ — 220 человек (-2 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7902 человека, причём вновь 26 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 117 198 человек.

Вместе с тем, новый вирус победили 95 920 человек (+510 за сутки).

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