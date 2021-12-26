Выросло число кузбассовцев с ковидом, которым потребовалась помощь врачей
Кемерово, 26 декабря, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 7110 пациентов с коронавирусом. Днём ранее — 7062 человека. Об этом сообщил оперштаб региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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При этом в стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 9807 человек.
Всего в регионе выявлено уже 83 629 случаев заражения коронавирусом, 74 828 человек выздоровели, 1691 пациент скончался.