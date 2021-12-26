Вашингтон, 26 декабря, 2021, 04:20 — ИА Регнум. Специалистов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поздравил с успешным выводом на заданную орбиту телескопа James Webb американский лидер Джозеф Байден. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 26 декабря в Twitter президента США.

NASA Телескоп «Джеймс Уэбб»

Глава Белого дома поздравил специалистов NASA и всех, кто был причастен к осуществлению проекта по запуску телескопа James Webb, с успешным запуском. Байден отметил, что проект был рискованным и его успех не был гарантирован, но «при высоком риске велика награда». По словам Байдена, телескоп James Webb — это «яркий пример того, чего мы можем достичь, если мечтаем по-крупному».

Телескоп был назван в честь Джеймса Уэбба, он руководил программой «Аполлон», позволившей человеку побывать на Луне. Телескоп James Webb сменит на орбите Земли обсерваторию Hubble, работающую с 1990 года. Телескоп James Webb является совместным проектом 17 стран мира, при участии NASA, Европейского космического агентства (ЕКА) и Канадского космического агентства (ККА). Он будет изучать древнейшие во Вселенной звезды и галактики и заниматься поиском планет, которые могут быть потенциально пригодны для жизни.

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