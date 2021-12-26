Вашингтон, , 03:40 — REGNUM Исполнители главных ролей фильма «Человек-паук: Нет пути домой» Том Холланд (Питер Паркер) и Зендея (ЭмДжей) поделились впечатлениями от работы с каждым из актеров, принимавших участие в съемках картины.

Том Холланд

О Тоби Магуайре (Питер Паркер/Человек-паук Сэма Рэйми): По словам артистов, Тоби был очень рад вернуться к роли Человека-паука. Магуайр постоянно шутил на съемках. Некоторые из его шуток даже попали в окончательную версию фильма. Сам Том Холланд признался, что очень волновался в первый день совместных съемок.

Об Эндрю Гарфилде (Питер Паркер/Человек-паук Марка Уэбба): Холланд и Зендея назвали Гарфилда самым приятным человеком среди всех присутствующих на съемочной площадке. По Эндрю было видно, что ему в удовольствие играть роль Человека-паука.

Об Уиллеме Дефо (Норман Озборн/Зеленый Гоблин): Зендея призналась, что иногда во время съемок Дефо по-настоящему пугал актрису. Холланд назвал Дефо настоящим актером, так как Уиллем способен отыграть 30 дублей абсолютно по-разному.

О Бенедикте Камбербетче (Доктор Стрэндж): Как отметила Зендея, всем очень понравилось сниматься с Бенедиктом. Также актеры рассказали, что британский актер любил кататься по съемочной площадке на скейтборде.

Об Альфреде Молине (Отто Октавиус): Холланд и Зендея назвали Альфреда Молину самым крутым на площадке: «Рано или поздно ты влюбляешься в Альфреда».

Мировая премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» состоялась 15 декабря и за первые одиннадцать дней проката собрала более 814 миллионов долларов, что является рекордом для фильмов в период пандемии коронавируса.