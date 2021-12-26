Москва, , 02:25 — REGNUM 25 декабря портал Кинопоиск опубликовал рейтинг самых просматриваемых фильмов за 2021-й год. Список возглавила режиссерская версия карты «Лига Справедливости Зака Снайдера». Фильм посмотрело смысле 2 миллионов подписчиков сервиса.

Цитата из к/ф «Лига справедливости». реж Зак Снайдер. 2021. США

Второе и третье место в рейтинге заняли «Гнев человеческий» Гая Ричи и «Майор Гром: Чумной Доктор» Олега Трофима.

Также сообщается, что пользователи Кинопоиска провели за просмотром фильмов более миллиарда часов.

«Лига Справедливости Зака Снайдера» вышла в цифровой релиз 18 марта 2021 года. Бюджет картины, премьера которой состоялась в 2017-м году, составил 300 миллионов долларов. При этом кинопрокат принес студии более 650 миллионов долларов.