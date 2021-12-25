В Киргизии перешли на усиленный вариант службы на границе с Таджикистаном
Бишкек, 25 декабря, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Пограничная служба Киргизии перешла на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном, сообщили 25 декабря в пресс-службе погранведомства.
По данным погранслужбы Киргизии, 25 декабря они зафиксировали скопление таджикских военных близ границы напротив киргизских сел Дамба и Максат. Кроме того, в приграничном районе в местности Эки-Таш произошел инцидент со стрельбой.
Подразделения пограничной службы Киргизии, дислоцированные на данном участке госграницы, переведены на усиленный вариант несения службы, добавили там.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря погранвойска госкомитета национальной безопасности Таджикистана обнародовали заявление, в котором обвиняют в провокационных действиях граждан и пограничников Киргизии.
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