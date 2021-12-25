Нур-Султан, , 21:59 — REGNUM Власти Афганистана и Казахстана в настоящее время работают над созданием совместной торговой палаты, которая поможет увеличить товарооборот между двумя странами, заявил исполняющий обязанности министра торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

Флаг Афганистана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, Казахстан остается одной из стран, с которой Афганистан поддерживает широкие торговые отношения.

Вместе с тем министр торговли и интеграции Бахыт Султанов заявил, что за десять месяцев торговля между двумя странами упала на 27%. Речь идет о периоде, когда к власти в Афганистане пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы хотим расширить торговлю между двумя странами, а также выйти на рынки стран Южной Азии», — добавил он на совместной пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, международная организация «Репортёры без границ» и Ассоциация свободных журналистов Афганистана опубликовали совместный отчёт, в котором говорится, что с приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане было закрыто 40% средств массовой информации и 80% журналистов, включая женщин, потеряли работу.