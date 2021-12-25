Элиста, 25 декабря, 2021, 21:06 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два случая смерти от COVID-19, сообщает региональный оперштаб 25 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «"Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

За весь период эпидемии 724 жителя Калмыкии, заразившиеся коронавирусом, не смогли победить COVID-19.

ИА REGNUM ранее сообщало, что эпидемическая ситуация в Калмыкии оценивается как стабильная, однако в канун новогодних каникул введены дополнительные ковид-ограничения.