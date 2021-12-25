Курган, 25 декабря, 2021, 20:33 — ИА Регнум. В Курганской области 24 декабря обнаружили 158 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Из них в Кургане выявили 71 инфицированного. Всего в регионе зарегистрировано уже 49 774 случая заражения.

Выздоровели 44 208 пациентов. А от COVID-19 скончались 982 человека.