Москва, , 20:13 — REGNUM Российская госкорпорация «Газпром» вновь не забронировала мощности для транзита газа через территории Польши по газопроводу Ямал — Европа на 25 декабря, следует из данных платформы GSA Platform.

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На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн кубометров в сутки, они остались невостребованными.

Как сообщало ИА REGNUM, бронирование мощностей газопровода Газпром уменьшал с конца прошлой недели.

Так, на 17 декабря было выкуплено 27 млн кубометров, на 18 декабря — 5,2 млн, на 19 декабря — 4,2 млн, на 20 декабря — 3,8 млн из доступных 89,1 млн. Ранее в декабре бронировалось по 31,4 млн кубометров. Из-за отказа 21 декабря бронировать мощности прокачки на 22 декабря физический поток газа в Германию остановился.