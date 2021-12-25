Оренбург, 25 декабря, 2021, 19:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области 24 декабря обнаружили 173 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 14,5% являются несовершеннолетними. Всего в регионе выявили уже 107 092 случая новой коронавирусной инфекции.

Вылечился 93 431 человек. А скончались от COVID-19 уже 3402 пациента.