Москва, , 17:58 — REGNUM Введение паспортов болельщиков (Fan ID) может закончится бойкотом футбольных матчей, считает депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ).

Кресла на трибуне Алексей Колчин © ИА REGNUM

«В России решили окончательно убить футбол. Стремление к слежке и тотальному контролю может оставить стадионы без болельщиков», — отметила Филатова в телеграм-канале.

Футбольное сообщество впало в состояние лихорадки, указала депутат.

«Фанаты «Зенита», ЦСКА и других клубов восприняли это как «репрессивную меру» и отказались от оформления Fan ID. По мнению болельщиков, «данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными», — отметила Филатова.

Если власти не услышат мнение футбольного сообщества, дело может закончиться массовым бойкотом матчей, предупредила она.

«При этом на внедрение системы Fan ID власти готовы потратить около миллиарда рублей! Вместо того, чтобы вложить эти деньги в развитие детского спорта, чтобы растить будущих чемпионов!» — возмущена Филатова.

Депутат обратилась к правительству РФ с требованием отменить эту позорную инициативу и найти компромиссное решение, которое устроит всех.

«В противном случае в стране будет массовый бойкот футбольных матчей, а следовательно, стадионы останутся без болельщиков! Все вытекающие из этого последствия понятны без дополнительных объяснений!» — подчеркнула она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в декабре 2021 года в итоговом, третьем чтении приняла закон об идентификации зрителей на спортивных мероприятиях, так называемом «паспорте болельщика». Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

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