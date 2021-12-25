Ростов-на-Дону, 25 декабря, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону троллейбус с пассажирами врезался в клумбу. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 25 декабря.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Авария произошла на улице Большой Садовой. Водитель троллейбуса, курсирующего по маршруту №22, не справился с управлением, выехал на газон и столкнулся с клумбой. В момент ДТП в салоне находились люди — около 25 человек.

В результате происшествия пострадавших нет. Полицейские выясняют обстоятельства инцидента.