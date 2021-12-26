Москва, 26 декабря, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Госдума в осеннюю сессию приняла «бюджет нищеты и вымирания». Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

«Кто нам давал право принимать бюджет, по которому даже детям войны не помогли? Даже Путин возмутился, что медицинская часть сокращена, а всё, что связано с производством таблеток, не поддержано. Свертывание социальных программ — минус 670 млрд рублей. Вздутие цен», — перечислил Зюганов.

Он также обратил внимание на рост цен.

«Росли цены на сахар, сегодня на всё растут — на стройматериалы, на металл, на солярку 52 рубля, электроэнергию для деревни 8 рублей при себестоимости один рубль и так далее. Там нечего оправдываться, надо было принять то, что предлагал (глава комитета Госдумы по аграрным вопросам — ред.) Кашин вместе с нашей командой, там всего было 15 наименований, все было в порядке, тоже отказались», — сказал Зюганов.

Парламентарий остановился на теме вывоза ресурсов.

«Докатились до того они, что не только 80 млрд долларов уже перегнали за кордон, это 6 трлн, золота за два года разбазарили почти 600 тонн. Для выхода из кризиса я вам напечатаю новые деньги, но без золота вы не справитесь ни с одной финансовой задачей. Надо понять, почему его производим меньше, чем вывозим, никогда этого тоже не было», — обратил внимание на проблемы в макроэкономике лидер коммунистов.