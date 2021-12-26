Москва, 26 декабря, 2021, 05:20 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от СРЗП Михаил Делягин ожидает значительных поступлений в бюджет страны за счет «приземления» иностранных IT-гигантов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Delyagin.ru Михаил Делягин

«Надеюсь, мы начнем скоро взимать с иностранных соцсетей, обучающих иностранные искусственные интеллекты на наших цифровых следах, налог за каждый наш аккаунт подобно тому, как взимаем плату за каждую тонну нефти, выкачанную из наших недр», — отметил Делягин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2022 году вступит в силу закон о представительствах в России крупных информационно-телекоммуникационных компаниях и о налогах для них.

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