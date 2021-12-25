Москва, 26 декабря, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил рост самоорганизации общества, передает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

«Мы увидели, что граждане страны самоорганизуются, что у них пропал страх, что они понимают, что они потеряли великую страну, и сейчас это не просто ностальгия, а желание всё сделать для того, чтобы восстановить порушенное союзное отечество, прежде всего укрепляя союз России и Белоруссии, ища пути и выходы в Донбассе, который по-прежнему нацистско-бандеровская свора обстреливает каждый день», — отметил Зюганов.

В целом речь президент РФ Владимира Путина на коллегии Министерства обороны напомнила Зюганову мюнхенскую.

«Я полностью разделяю его оценки, так же как и разделяю позицию Шойгу, который требует, чтобы все Вооружённые силы были сплоченные, а общество — максимально поддерживало страну и армию в это трудное время», — добавил парламентарий.