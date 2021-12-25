Москва, 25 декабря, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Сегодня, 25 декабря, прошло пять лет, как разбился самолет Ту-154, летевший в Сирию, погибли члены экипажа, пассажиры, не стало Елизаветы Глинки, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

Доктор Лиза помогала тем, кто попадал в беду, сталкивался с проблемами. Рискуя своей жизнью, спасала детей, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

«Она была человеком с огромным любящим сердцем… Добрая, отзывчивая, была там, где тяжело. Она отдавала всю себя для оказания помощи людям», — вспоминает он.

Сегодня мы вспоминаем всех девяносто двух членов экипажа и пассажиров рейса самолёта Ту-154, на котором в Сирию поддержать российских солдат и офицеров летел ансамбль имени Александрова, отметил лидер СРЗП Сергей Миронов.

«Пять лет прошло с того трагического дня, как потрясенная Россия узнала о гибели над Черным морем самолёта Ту-154, на котором в Сирию поддержать российских солдат и офицеров летел ансамбль имени Александрова, а мой друг Елизавета Петровна Глинка, доктор Лиза, сопровождала партию лекарств, которые она собрала для университетского госпиталя в Латакии», — отметил парламентарий.

«Год назад на экраны вышел фильм «Доктор Лиза», который позволил представить, как жила эта замечательная женщина. Будут ещё и фильмы, и книги, и памятники. А главное — соратники Елизаветы Петровны продолжают ее дело. Волонтеры фонда «Доктор Лиза» продолжают идти на помощь оказавшимся в беде людям. Елизавета Глинка и через годы после гибели продолжает вдохновлять на добро и милосердие. И это лучшая память о ней», — уверен Миронов.

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