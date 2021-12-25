Новосибирск, 25 декабря, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Новосибирской области просроченная задолженность по заработной плате на 1 декабря 2021 года составила 20,8 млн рублей. За ноябрь она снизилась на 1,5%, сообщил Новосибирскстат.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

«Из них 15,9 млн рублей - это невыплаченная заработная плата работникам,уволенным из организаций в 2020 году и ранее», — уточнил региональный орган статистики.

Своевременно не получил зарплату 371 новосибирец. В среднем наодного работника приходилось 56 тыс. рублей невыплаченной зарплаты.