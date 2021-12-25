Кемерово, 25 декабря, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 7062 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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"В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 9507 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 83 289 случаев заражения коронавирусом, 74 542 человека выздоровели, 1685 пациентов скончались.