Кемерово, 25 декабря, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 25 декабря, за прошедшие сутки выявлено 342 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 345 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Новокузнецк — 74, Кемерово — 68, Юрга — 33, Белово — 20, Ленинск-Кузнецкий — 17, Междуреченск — 17, Прокопьевск — 14, Анжеро-Судженск — 13, Новокузнецкий МР — 12, Кемеровский МО — восемь, Полысаево — семь, Промышленновский МО — семь, Топкинский МО — семь, Березовский — пять, Осинники — пять, Гурьевский МО — пять, Калтан — четыре, Мыски — четыре, Тисульский МО — три, Юргинский МО — три, Яшкинский МО — три, Киселевск — два, Прокопьевский МО — два, Яйский МО — два, Краснобродский — один, Тайга — один, Беловский МО — один, Ижморский МО — один, Крапивинский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Мариинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 261 пациент выздоровел, четверо скончались.