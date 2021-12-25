Иркутск, 25 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Иркутской области, несмотря на достаточно сложную ситуацию по распространению коронавируса, решили ввести карантинные послабления в связи с предстоящими новогодними праздниками. Как сообщает пресс-служба областного правительства, до 3 января кафе и ресторанам в Приангарье разрешается работать после 23:00.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый комплекс

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При этом все посетители заведения обязаны иметь QR-код о вакцинации от коронавируса или перенесенном не более полугода назад заболевании. Кинотеатрам могут проводить вечерние и ночные сеансы при условии предъявления QR-кода зрителями, однако, в магазины с товарами первой необходимости можно будет попасть без кодов.

При этом правительство Иркутской области обещает тотальные проверки и административную ответственность за нарушение антиковидных требований.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой: на 25 декабря число умерших пациентов в Приангарье достигло 6985 человек, причём 20 (-1) из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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