Москва, , 13:16 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на законы, вступающие в силу с 2022 года.

В уходящем году Государственная дума приняла много важных для наших граждан законов. Некоторые из них вступают в силу в первом месяце нового 2022 года, отметил Володин.

В телеграм-канале он рассказал о первых десяти самых значимых из принятых решений — увеличении материнского капитала, налоговом вычете на спорт, «приземлении» IT-гигантов и так далее.

Кроме того, указал Володин, парламентарии защитили права людей, не желающих проходить биометрию.

«Если гражданин не хочет использовать такие персональные данные для идентификации, это не сможет стать основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг», — отметил он.

Другое нововведение защитит людей от попадания в «долговую ловушку», поможет сохранить свои средства. Речь идёт об ограничении выдачи необеспеченных потребительских кредитов и займов.

«Это решение обосновано сложившейся ситуацией на рынке потребительского кредитования: 30% граждан, имеющих кредит, отдают более 80% своего дохода, в итоге попадают в финансовую зависимость», — подчеркнул Володин.