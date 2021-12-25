Дамаск, 25 декабря, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России перебросили на военную базу в аэропорту Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии крупную авиационную группировку, включая самолёты А-50У. 25 декабря об этом сообщает Telegram-канал «Милитарист».

Дарья Антонова ИА REGNUM А-50У

Самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 приняты на вооружение в 1989 году. Они могут использоваться для обнаружения воздушных и надводных целей, служить воздушным командным пунктом и применяться для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на цели.

Осенью 2021 года российские Telegram-каналы сообщали о переброске в Эль-Камышлы бомбардировщиков Су-34, истребителей Су-35С и многоцелевых истребителей МиГ-29.

О создании новой российской военной базы на территории аэропорта Эль-Камышлы в Сирии стало известно в 2016 году. В декабре 2019 года агентство RT опубликовало видеозапись движения российской колонны материально-технического обеспечения в направлении аэропорта Эль-Камышлы.