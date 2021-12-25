Ханты-Мансийск, 25 декабря, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Югре 24 декабря обнаружили ещё 181 заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них у 29 граждан была диагностирована пневмония. Ещё у 150 имелись симптомы ОРВИ.

Всего в регионе подтвердили уже 94 847 случаев заражения. Излечились от COVID-19 к 25 декабря 88 148 человек, а скончались от него 1946.