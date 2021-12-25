Чита, 25 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 25 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 95 185 (+203 за минувшие сутки). Вместе с тем 83 203 пациента (+276 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2124 человека (вновь +8 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 116 находятся в тяжёлом состоянии (-13 за сутки), 37 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (за сутки данные не изменились).

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