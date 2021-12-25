Салехард, 25 декабря, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО 24 декабря обнаружили ещё 101 носителя коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе зафиксировали 61 458 заразившихся. Вылечились 55 968 пациентов.

От COVID-19 скончались ещё три гражданина. Всего эта болезнь унесла жизни уже 946 граждан.