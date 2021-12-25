Иркутск, 25 декабря, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 25 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6985 человек, причём 20 (-1) из них добавили в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 154 055 (+456 за сутки).

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Госпитализированы 3065 (-65 за сутки). В то же время излечились 126 074 пациента (+1291 за сутки).

Ещё 580 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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